Umrl je župan občine Kobilje Robert Ščap

Kobilje, 19. julija - V starosti 54 let je nenadoma umrl župan občine Kobilje Robert Ščap, so objavili na spletni strani občine. Ščap je bil nepoklicni župan drugi mandat od leta 2014, ob tem pa je vodil tudi logistično-transportno podjetje, po izobrazbi je bil ekonomist. Na občini Kobilje so odprli žalno knjigo ter svojcem in najbližjim izrekli sožalje.