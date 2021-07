Hrvaška za vstop v schengen porabila že več kot 250 milijonov evrov

Zagreb, 19. julija - Hrvaška je za priprave na vstop v območje schengna doslej namenila več kot 250 milijonov evrov iz različnih skladov Evropske unije, so potrdili na hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve. Med drugim so za nadzor meje z Bosno in Hercegovino, Črno goro in Srbijo nabavili brezpilotna letala, helikopterje in plovila.