Dež ovira promet, na mejnih prehodih še vedno kolone

Ljubljana, 18. julija - Prometnoinformacijski center voznike opominja, da se ponekod po Sloveniji pojavljajo močnejša neurja. Zato naj vozniki prilagodijo hitrost vožnje in varnostno razdaljo ter ročno prižgejo luči. Opominjajo še, da je ustavljanje v predorih in pod nadvozi nevarno ter prepovedano. Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so še vedno daljše čakalne dobe.