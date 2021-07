Neznanca v centru Ljubljane oropala moškega

Ljubljana, 18. julija - V soboto nekaj po 3. uri sta v centru Ljubljane neznanca pristopila do moškega, eden od njiju ga je udaril in mu vzel torbo, nato pa sta oba zbežala. Z ropom sta povzročila za okoli 1200 evrov škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo.