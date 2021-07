Putinceva in Kalinina v finalu Budimpešte

Budimpešta, 17. julija - Kazahstanka Julija Putinceva in Ukrajinka Anhelina Kalinina sta finalistki turnirja WTA v Budimpešti z nagradnim skladom 199.030 evrov. Prvopostavljena Putinceva je v polfinalu izločila Madžarko Dalmo Galfi s 6:2, 3:6 in 6:2, Kalinina pa je dvoboj dobila po predaji druge nosilke, Američanke Danielle Collins. Slednja je zaostajala s 6:7 in 1:4.