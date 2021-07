Na Samosu zaradi večjega požara evakuacija hiš in hotelov

Atene, 16. julija - Na grškem otoku Samos so zaradi večjega požara preventivno evakuirali več hiš in hotelov. Gori na severnem delu otoka, kjer je zagorelo v četrtek popoldne, gasilcem pa zaenkrat požara še ni uspelo spraviti pod nadzor. Ognjene zublje gasijo s pomočjo letal in helikopterjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na grške medije.