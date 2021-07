Policisti iščejo udeleženega voznika in morebitne očividce četrtkove nesreče v Velenju

Velenje, 16. julija - Policiste so v četrtek zvečer iz Zdravstvenega doma Velenje obvestili, da pri njih išče pomoč moški, ki je bil v četrtek okoli 16. ure udeležen v prometni nesreči s pobegom v Velenju, so sporočili s Policijske uprave Celje. Zato policija poziva voznika, ki je zbil moškega, in morebitne očividce, naj tem tem kontaktirajo policiste.

Po besedah moškega, ki je bil udeležen v nesreči, naj bi do nesreče prišlo na prehodu za pešce med Cesto talcev 29 in Cesto talcev 18. Neznani voznik neznanega vozila naj bi pripeljal iz smeri Partizanske ceste in trčil v desni bok pešca ter ne da bi ustavil odpeljal v smeri Koroške ceste. Pešec se je v trčenju lažje poškodoval in je naknadno sam iskal zdravniško pomoč, navajajo policisti.

Voznika in morebitne očividce policisti pozivajo, naj pokličejo Policijsko postajo Velenje na številko 03 898 61 00, na interventno številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.