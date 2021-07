V UKC Ljubljana predstavili novo terapijo za zdravljenje povišanega holesterola

Ljubljana, 15. julija - V UKC Ljubljana so predstavili novo terapijo za zdravljenje zvišanih vrednosti LDL holesterola. Prednost novega zdravila je, da ga bolnik prejme enkrat na šest mesecev, z njim pa je možno raven holesterola dolgoročno zmanjšati za do 60 odstotkov. V Sloveniji so prvi štirje bolniki novo zdravilo prejeli pred dvema tednoma, so sporočili.