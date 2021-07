V Logatcu položili temeljni kamen ob začetku gradnje dnevnega centra

Log pod Mangartom, 15. julija - Pred Domom starejših občanov Logatec so danes položili temeljni kamen ob začetku gradnje dnevnega centra. Ta bo trajala približno osem mesecev, vrednost projekta je 1,25 milijona evrov. Kot je dejal minister za delo Janez Cigler Kralj, je to pri nas že 30. projekt manjših enot dnevnega varstva in začasnih namestitev, financiranih s sredstvi EU.