Doslej pri nas potrjenih 200 primerov različice delta in šest primerov delta plus

Ljubljana, 15. julija - Zadnje poročilo sledenja različicam novega koronavirusa kaže, da so v Sloveniji doslej potrdili 200 primerov različice delta, od tega v tednu od 27. junija do 4. julija 66, teden pred tem pa 70. Na novo so potrdili tudi štiri primere različice delta plus, skupaj doslej šest.