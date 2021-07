Unitur lani zaradi epidemije z znatnim padcem prihodkov

Zreče, 18. julija - Zreški Unitur, ki upravlja s smučarskim centrom Rogla in Termami Zreče in je v lasti Uniorja, je lani zaradi posledic epidemije utrpel znaten padec prihodkov. Zaradi vladnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb so bili namreč skoraj šest mesecev zaprti, vseeno pa so ustvarili za dobrih 16 milijonov evrov prihodkov in leto končali z minimalno izgubo.