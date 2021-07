Pahor v Vili Podrožnik gostil študente in raziskovalce, delujoče v tujini

Ljubljana, 14. julija - Predsednik države Borut Pahor je danes v sodelovanju z društvom v tujini izobraženih Slovencev VTIS v Vili Podrožnik gostil Slovence, ki študirajo ali kot znanstveniki, raziskovalci in predavatelji delujejo v tujini. Naloga države je, da s takšnim kadrom ohranja intenzivne stike in prispeva k prenosu in bogatenju znanja, je ob tem poudaril Pahor.