DZ razdeljen glede demografskega sklada

Ljubljana, 14. julija - Poslanske skupine so razdeljene glede podpore predlogu zakona o Nacionalnem demografskem skladu. Poslanci koalicije in SNS zagovarjajo vladni predlog, poslanska skupna DeSUS se v stališču glede glasovanja ni opredelila, preostala opozicija je proti in napoveduje podporo sindikatom pri morebitnih aktivnostih za zakonodajni referendum.