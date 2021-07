Von der Leyen: EU danes dobila načrt za uresničitev podnebnih ciljev

Bruselj, 14. julija - Evropa se je zavezala, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna. EU ima sedaj konkreten načrt, da to uresniči, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je v Bruslju danes predstavila zakonodajni sveženj ukrepov za zmanjšanje izpustov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030, imenovan Pripravljeni na 55.