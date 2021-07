Huda neurja pustošila po Nemčiji, Švici, Italiji in tudi Avstriji

Basel/Dresden/Bolzano/Dunaj, 14. julija - Srednjo Evropo so ponoči prizadela huda neurja. Na območju Luzernskega jezera v osrednji Švici so razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti, na Južnem Tirolskem v Italiji se je drevo zrušilo na kabino žičnice, v več delih Nemčije so se spopadali z nevihtami, obilico težav pa sta silovit dež in veter povzročila tudi v avstrijski prestolnici.