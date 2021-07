Odbora za kulturo in šolstvo za hitro rešitev prostorske problematike šole za oblikovanje

Ljubljana, 14. julija - Odbora DZ za kulturo ter za izobraževanje, znanost, šport in mladino sta na nujni seji na zahtevo poslanske skupine Levica vlado in ministrstvo za izobraževanje pozvala k pisnemu zagotovilu, da bodo prostori Srednje šole za oblikovanje in fotografijo na Roški cesti do 25. avgusta varni za uporabo, ali pa zagotovijo ustrezne nadomestne prostore.