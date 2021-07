Pri Bolnišnici Topolšica predstavili možnost dostave krvnih vzorcev z dronom

Topolšica, 13. julija - Pošta Slovenije in Bolnišnica Topolšica sta danes predstavili možnost dostave krvnih vzorcev z dronom. Bolnišnica, ki se s tem področjem aktivno ukvarja od 2019, v takšnem transportu vidi varen in hiter način za dostavo bioloških vzorcev v analizo in s tem pospešitev hitrosti obravnave, je ob tem poudaril direktor Bolnišnice Topolšica Jurij Šorli.