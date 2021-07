Vodenje bienala BIO 27 v letu 2022 bo prevzela Jane Withers

Ljubljana, 13. julija - Vodenje 27. Bienala oblikovanja (BIO 27) bo prevzela ena vodilnih britanskih kustosinj Jane Withers. Bienale, ki bo v Ljubljani pod okriljem Muzeja za arhitekturo (MAO) in oblikovanje potekal med 29. majem in 26. septembrom 2022, bo pod naslovom Supervernakularno raziskoval gibanje, ki se navdihuje v vernakularni in avtohtoni arhitekturi.