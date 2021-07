Zagovornik načela enakosti Poklukarja seznanil z letnim poročilom

Ljubljana, 13. julija - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministra za zdravje Janeza Poklukarja danes seznanil s poročilom zagovornika za leto 2020. Kot je izpostavil, se je v prvem in drugem valu epidemije covida-19 nanj obrnilo še več ljudi kot sicer. Prošnje za svetovanje in pobude za začetek ustreznih postopkov so se nanašale tudi na sorazmernost ukrepov.