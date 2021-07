Salzburški festival z novim Slehernikom in podaljšano stoletnico

pripravila Ksenija Brišar

Salzburg, 16. julija - Poletni festival v Salzburgu bo med 17. julijem in 31. avgustom vseboval novo uprizoritev Slehernika Huga von Hofmannsthala ter podaljšal praznovanje stoletnice. Obletnico so v Mozartovem mestu obeleževali lani, ko je festival zaradi pandemije potekal v skrajšani in spremenjeni obliki. V podaljšanje so uvrstili projekte, ki jih niso uspeli izvesti.