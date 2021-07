Italijanski genealogi identificirali 14 potomcev Da Vincija

Rim, 24. julija - Po desetletju raziskovanja družinskega drevesa Leonarda Da Vincija so italijanski genealogi identificirali 14 danes živečih moških potomcev renesančnega umetnika. Po navedbah raziskovalcev Alessandra Vezzosija in Agnese Sabato so dokumentirali 21 generacij Da Vincijevega rodu, je poročala nemška tiskovna agencija dpa