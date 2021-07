Franci Matoz novi predsednik nadzornega sveta Luke Koper

Koper, 12. julija - Nadzorni svet Luke Koper v novi sestavi je na današnji ustanovni seji za svojega predsednika s šestimi glasovi za in tremi vzdržanimi izvolil odvetnika Francija Matoza, za njegovo namestnico pa Nevenko Črešnar Pergar. Ob tem so na novo sestavili komisije nadzornega sveta in članstvo v njih ter dodali še komisijo za strateški razvoj.