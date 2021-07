Botanični vrt Univerze v Ljubljani praznuje 211 let

Ljubljana, 12. julija - Botanični vrt obeležuje 211 let neprekinjenega delovanja, letos prvič kot samostojna enota znotraj dekanata Biotehniške fakultete. Vrt z več kot 5000 rastlinskimi vrstami iz Slovenije in sveta si prizadeva za varovanje biodiverzitete, na temo katere je v minulem letu izšla knjiga Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete.