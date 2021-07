Nova promocijska akcija turističnih ponudnikov Krasa, Goriških Brd in Vipavske doline

Dobrovo, 12. julija - Turistične destinacije Kras, Goriška Brda in Vipavska dolina so se drugo leto zapored povezale v skupno akcijo. Do konca leta bodo obiskovalcem, ki bodo na tem območju ostali vsaj dve noči, pripravili dodatne ugodnosti, od vinskih degustacij in popustov pri vstopninah za znamenitosti do sedaj še gurmanskih krožnikov.