Na območju Ručetne vasi prijeli Ukrajinca z 11 državljani Bangladeša v kombiju

Črnomelj, 12. julija - Črnomaljski policisti so v noči na soboto na območju Ručetne vasi ustavili kombi slovaških registrskih oznak, med postopkom pa so ugotovili, da v njem prevažajo 11 državljanov Bangladeša. Vozniku, 27-letnemu državljanu Ukrajine, ki je tujce nameraval prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost in mu kombi zasegli.