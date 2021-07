Bruselj bo v sredo razgrnil zajeten okoljski sveženj Pripravljeni na 55

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 11. julija - Evropska komisija bo v sredo razgrnila zajeten zakonodajni sveženj ukrepov za zmanjšanje izpustov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030 glede na leto 1990, imenovan Pripravljeni na 55. Sveženj naj bi bil pomemben korak do cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 in spodbuda preostalemu svetu k podnebnemu ukrepanju.