ECB po skoraj 20 letih z novim inflacijskim ciljem

Frankfurt, 8. julija - Evropska centralna banka (ECB) je danes po skoraj 20 letih zvišala inflacijski cilj, in sicer na dva odstotka, pri čemer lahko rast cen začasno preseže to mejo. Poleg tega bo po novem pri odločitvah o denarni politiki upoštevala tudi morebitna tveganja, povezana s podnebnimi spremembami, so sporočili iz ECB.