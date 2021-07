Aipa prvič nagradila presežke slovenske avdiovizualne ustvarjalnosti

Ljubljana, 8. julija - Kolektivna organizacija Aipa je z nagradami orion prvič izpostavila presežke na področju slovenskih avdiovizualnih (AV) del. Nagrado prva zvezda oriona za največjo gledanost v kabelski retransmisiji je prejela nadaljevanka Najini mostovi. Podelili so tudi tri igralske nagrade in tri nagrade butnskala za avtorsko drznost in ustvarjalno izvirnost.