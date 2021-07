FAO: Svetovne cene hrane junija prvič v letu dni navzdol

Pariz, 8. julija - Svetovne cene hrane so se junija prvič v 12 mesecih znižale, navzdol pa so jih v prvi vrsti potisnili cenejši rastlinska olja, žita in mlečni izdelki. Pocenitve teh izdelkov so zasenčile zvišanje cen mesa in sladkorja, so danes objavili v Organizaciji ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO).