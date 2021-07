Na Madžarskem protesti proti novemu zakonu o omejevanju dostopa do informacij o LGBTIQ

Budimpešta, 8. julija - Madžarske civilne organizacije so danes organizirale proteste proti novemu zakonu o omejevanju dostopa do informacij o LGBTIQ, ki je sprožil val ogorčenja tudi v Evropski uniji. Protestniki so bili kritični do premierja Viktorja Orbana, češ da državljanom odvzema pravice, medtem ko se skuša predstaviti kot borec za svobodo.