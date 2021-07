Začenja se prvi sklop Poletne Animateke

Ljubljana, 9. julija - S projekcijo španskega celovečerca Fermina Muguruze Črno je beltza na Kinodvorišču se bo drevi začela Poletna Animateko, ki bo do 7. avgusta ponudila osem večerov in devet projekcij avtorske animacije. V dveh sklopih - julijskem in avgustovskem - se bodo zvrstili celovečerci in kratki animirani filmi, tako arhivski kot sodobni.