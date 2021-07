Pred Markom Hatlakom je aktivno poletje

Ljubljana, 9. julija - Harmonikar Marko Hatlak bo to poletje zelo aktiven, koncertiral bo po Sloveniji, sodeloval pri predstavi v Italiji in izdal vsaj eno ploščo. Že 21. julija bo nastopil na 69. Ljubljana Festivalu, kjer se bo predstavil s tremi Bachovimi deli in avtorskima skladbama. Za STA je dejal, da bo to mogoče eden najtežjih koncertov v njegovem življenju.