Nadzor nad NPU pokazal pomanjkljivosti, Hojs za kadrovske prevetritve

Ljubljana, 7. julija - Nadzor ministrstva za notranje zadeve nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil v Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) je pokazal več pomanjkljivosti. Med njimi so neupravičeno dolgotrajne preiskave in napake pri hišnih preiskavah, je na danes pojasnil minister Aleš Hojs, ki se zavzema za "kadrovske prevetritve" na NPU.