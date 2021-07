Po napadu na nizozemskega novinarja aretirali tri ljudi

Amsterdam, 7. julija - Po napadu na nizozemskega preiskovalnega novinarja Petra R. de Vriesa, ki ostaja v kritičnem stanju, je policija aretirala tri ljudi, med njimi domnevnega strelca. Enega so medtem izpustili, v zaporu pa ostajata Poljak in Nizozemec. Nizozemski premier Mark Rutte je v odzivu dejal, da je to napad na svobodo medijev, poročajo tuje tiskovne agencije.