V Narodni galeriji razstava o življenju in delu Hinka Smrekarja

Ljubljana, 8. julija - V Narodni galeriji bo od 10. ure na ogled prvi del razstave o življenju in delu vsestranskega umetnika Hinka Smrekarja. Slovenska javnost ga najbolj pozna po kartah za tarok, ilustracijah prvih knjižnih izdaj Ivana Cankarja in po Levstikovem Martinu Krpanu, ki je tudi prva slovenska izvirna slikanica, so zapisali v galeriji.