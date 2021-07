Kmalu bo stekla gradnja biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo

Ljubljana, 7. julija - Nacionalni inštitut za biologijo bo v petek s slovesnim dogodkom obeležil začetek gradnje biotehnološkega stičišča. To bo omogočalo nadaljnji preboj slovenskega znanja v temeljnih in uporabnih vidikih bioznanosti ter omogočilo prenašanje znanja v industrijsko prakso, so zapisali na inštitutu.