Pred nami znova velika toplotna obremenitev

Ljubljana, 7. julija - Od danes do petka je predvsem v popoldanskih urah pričakovati velike toplotne obremenitve, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Danes se bodo temperature v državi povzpele vse do 35 stopinj. V vročini je priporočljivo uživati veliko tekočine in se izogibati večjim fizičnim naporom, pa opozarjajo na Upravi za zaščito in reševanje RS.