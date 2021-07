Novemu interventnemu zakonu za pomoč ob epidemiji se obeta podpora

Ljubljana, 6. julija - DZ bo v sredo predvidoma potrdil nov interventni zakon za pomoč gospodarstvu ob epidemiji covida-19. Podporo mu v današnji razpravi napovedujejo poslanci strank koalicije, DeSUS in SNS, nasprotovali mu ne bodo niti v večjem delu opozicije, vendar opozarjajo, da so ukrepi, tokrat namenjeni predvsem najbolj prizadetim panogam, prepozni in nezadostni.