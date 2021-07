Zaradi onesnaženja prepovedana uporaba vode iz sistema Golo-Zapotok pri Igu

Ig, 6. julija - Na vodnem viru Šumnik na vodovodu Golo-Zapotok v Občini Ig je prišlo do onesnaženja z naftnimi derivati, zato je občina uvedla ukrep prepovedi uporabe vode iz vodovodnega sistema Golo-Zapotok. Prebivalcem so zagotovili nadomestno oskrbo z vodo, zdaj pa čakajo na rezultate analize vzorcev vode iz vodovoda, ki bodo znani čez dva dni.

Preverjanje stanja vodovodnega sistema in vodnih virov, ki napajajo vodovodni sistem Golo-Zapotok oziroma naselja Zapotok, Golo, Škrilje, Podgozd, Dobravica, Sarsko, Klada in del Visokega, je steklo v ponedeljek na podlagi dveh sporočil uporabnikov. Izkazalo se je, da voda smrdi po nafti oz. naftnih derivatih, so v sporočilu za javnost zapisali na Občini Ig.

Gasilci ljubljanske poklicne enote v vzorcih sicer niso zaznali vsebnosti nafte, "je bil pa vonj, tako da je nekdo ali po nesreči ali namenoma zlil neko manjšo količino nafte ali bencina v ta potoček, ki je še edini površinski vir oz. dotok pitne vode v ta vodovodni sistem", je STA povedal župan Občine Ig Janez Cimperman.

Ogled zajetja so gasilci in policisti opravili skupaj s predstavniki režijskega obrata Občine Ig. Zdravstveni inšpektorat RS pa je takoj po prejemu obvestila opravil izredni pregled. Sklican je bil tudi štab občinske civilne zaščite.

Občina je zaradi onesnaženja že nekaj pred poldnevom uvedla ukrep prepovedi uporabe vode iz tega vodovodnega sistema, okoli 19. ure pa je občanom zagotovila nadomestno oskrbo s pitno vodo, in sicer z gasilskimi cisternami, ki bodo pri Gasilskem domu Golo, Gasilskem domu Škrilje ter RTC Zapotok (Štale). To vodo je treba prekuhavati. Zagotovljena bo tudi ustekleničena voda, je povedal župan. Od dobaviteljev naj bi je še danes dobili okoli 22.000 litrov.

Opravljeno je bilo tudi že čiščenje vodohranov in izpiranje vodovodnega omrežja.

Brez vode je sicer po navedbah TV Slovenija ostalo okoli 2000 prebivalcev.