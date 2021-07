Po opozorilih strokovnjakov varno izpostavljanje soncu ne obstaja

Ljubljana, 6. julija - Strokovnjaki so na novinarski konferenci kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana v sodelovanju z Združenjem slovenskih dermatovenerologov poudarili pomen ustrezne zaščite pred soncem. Posvarili so pred izpostavljanjem UV žarkom, ki ne povzročajo zgolj opeklin, ampak lahko vodijo tudi v bolezni, kot je kožni rak.