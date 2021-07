V Nemčiji junija močno upadlo število zaposlenih na skrajšanem delovniku

München, 6. julija - V Nemčiji je število zaposlenih na skrajšanem delovniku junija krepko upadlo, in sicer z 2,3 milijona na 1,5 milijona, kar je najmanj po februarju, so danes sporočili iz münchenskega inštituta Ifo. Število zaposlenih na skrajšanem delovniku se je predvsem zmanjšalo v panogah, ki so bile deležne sproščanja ukrepov za zajezitev pandemije covida-19.