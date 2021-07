GZS bo ob 170-letnici podelila nagrade za izjemne dosežke

Ljubljana, 6. julija - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) bo na današnji slovesnosti ob svoji 170. obletnici podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Predsednik republike Borut Pahor pa bo zbornici ob tej priložnosti vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge za 170 let povezovanja in spodbujanja slovenskega gospodarstva doma in v svetu.