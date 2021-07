FAO in OECD opozarjata na nujnost transformacije svetovnih kmetijsko-živilskih sistemov

Rim/Pariz, 5. julija - Vlade po vsem svetu morajo okrepiti prizadevanja za doseganje globalnih ciljev glede varnosti preskrbe s hrano in okolja, če želijo v manj kot 10 letih do roka, do leta 2030, doseči cilje Združenih narodov za trajnostni razvoj. Svetovni kmetijsko-živilski sistemi se morajo za dosego cilja transformirati, v poročilu opozarjata FAO in OECD.