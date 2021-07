Partnerji MFRR opozorili na napade na medije v Sloveniji na več ravneh

Bruselj/Ljubljana, 5. julija - Partnerji Pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR) so danes na spletni novinarski konferenci ob predstavitvi poročila o Sloveniji opozorili na ogroženost svobode medijev v državi. Poudarili so, da se napadi na slovenske mediji dogajajo na več nivojih, tako zakonodajnih in administrativnih kot preko družbenih omrežij.