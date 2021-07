London, 5. julija - Le v Veliki Britaniji živeči Danci lahko kupijo vstopnice za polfinale nogometnega evropskega prvenstva, ki bo v sredo ob 21. uri na londonskem Wembleyju med gostiteljico Anglijo in Dansko, je sporočila danska nogometna zveza (DBU). Danski navijači iz domovine in drugih držav ne bodo mogli do vstopnic, do tekme pa sprememb ni pričakovati.