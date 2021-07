Slovenski namiznoteniški igralci z Rogle v Opatijo, nato v Tokio

Ljubljana, 5. julija - Slovenska namiznoteniška reprezentanca, ki bo od 23. do 8. avgusta nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu, danes končuje s telesnimi pripravami na Rogli in se bo v sredo preselila v Opatijo. Deni Kožul, ki je zbolel na evropskem prvenstvu v Varšavi, in Bojan Tokić, ki je imel težave z zapestjem, lahko normalno trenirata.