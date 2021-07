Spor glede blokade Sueškega prekopa rešen, ladja Ever Given spet prosta v sredo

Suez, 5. julija - Vpleteni strani sta dosegli dogovor glede spora v zvezi z večdnevno blokado Sueškega prekopa, ki jo je konec marca povzročila nasedla ladja Ever Given. Dogovor, katerega podrobnosti sicer niso znane, bodo s slovesnim podpisom obeležili v sredo, ko bodo tudi izpustili zadržano ladjo Ever Given.