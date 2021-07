Na zagrebškem letališču prijeli brazilsko državljanko s kilogramom kokaina

Zagreb, 5. julija - Zagrebška policija je potrdila, da so kazensko ovadili in priprli 22-letno brazilsko državljanko, ki so jo prejšnji petek ustavili na zagrebškem letališču, ko je v obleki poskusila pretihotapiti približno kilogram kokaina. Na Hrvaško je priletela iz Sao Paola preko Lizbone.