V Dalmaciji protest proti črni gradnji in uničenju narave

Zagreb, 5. julija - V dalmatinskem zalivčku Vruja nedaleč od Makarske je v nedeljo potekal protest pod naslovom Festival črne gradnje in uničenja narave. Z ironičnim imenom so želeli opozoriti na črne gradnje na pomorskem javnem dobru in državnem zemljišču. Zaradi povezav z investitorji so zahtevali tudi odstop predsednika države Zorana Milanovića.