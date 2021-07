Divjevodaši že na poti v Tokio

Ljubljana, 5. julija - Slovenski divjevodaši Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Eva Terčelj in Alja Kozorog so prvi slovenski športniki, ki so se že odpravili proti prizorišču olimpijskih iger v Tokiu. Zaradi privajanja na olimpijsko progo, časovne razlike in podnebne razmere so se proti deželi vzhajajočega sonca odpravili že danes.